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Аякс впевнено здолав Рейнджерс

07 вересня 2022

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Закінчився матч групового етапу змагання.

У рамках другого ігрового дня першого туру групового етапу Ліги чемпіонів закінчився поєдинок між Аяксом та Рейнджерс.

На 17 хвилині поєдинку рахунок був відкритий. Бергхюйс подав з кутового і Альварес головою зміг замкнути м'яч. 

На 32 хвилині забив і сам Бергхюйс. Вінгер не сильно пробив по воротах Маклафліна і м'яч, рикошетом від Сендса, влетів у сітку.

За хвилину рахунок став 3:0. Кудус, який у минулому голі асистував, забив сам. Він майстерно пройшов захист та вдарив чітко у правий кут воріт.

У другому таймі Аякс забив знову. Бергвейн опинився у потрібному місці та у потрібний час, скористався помилкою захисника та з близька прошив воротаря.

Аякс - Рейнджерс 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

Аякс: Пасвер — Ренш, Тімбер, Бессі, Блінд (Баас, 81) — Бергхюйс (Классен, 82), Альварес (Санчес, 88), Тейлор, Тадич, Бергвейн (Окампос, 82) — Кудус (Броббі, 88).

Рейнджерс: Маклафлін — Барішич, Сендс, Голдсон, Таверньє (Кінг, 46) — Ландстрем, Райт (Матондо, 46), Кент, Камара (Девіс, 78), Тільман (Джек, 46) — Чолак.

Попередження: Джек.

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