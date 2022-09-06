Мбаппе зробив дубль у першому таймі проти Ювентуса та перегнав Герда Мюллера

Форвард найкращим чином розпочав поєдинок.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ у Франції приймає туринський Ювентус.

Рахунок у матчі відкрив найзірковіший форвард Парижан Кіліан Мбаппе. Він відгукнувся на пас Неймара та переграв Періна.

Другий гол був також у виконанні лідера ПСЖ. На Цей раз Хакімі зіграв з Мбаппе у стінку, та француз завершив атаку голом.

Завдяки цьому дублю Мбаппе обійшов у списку бомбардирів Ліги чемпіонів легендарного Герда Мюллера. Він забив свої 34 та 35 гол у змаганні. До слова Мюллер, у якого 34 голи, виступав ще у Кубку європейських чемпіонів.

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