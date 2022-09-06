Динамо Загреб — Челсі 1:0 Відео голу та огляд матчу

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів лондонський Челсі на виїзді сенсаційно програв Динамо Загреб.
Єдиний збитий гол, який вирішив долю протистояння, був забитий на 13 хвилині Міславом Оршичем.
До вашої уваги відео голу та огляд гри:
Динамо З — Челсі 1:0
Гол: Оршич, 13
Динамо Загреб: Лівакович – Мохаррамі (Лаурітсен, 76), Ристовські, Періч, Шутало – Любичич, Адемі (Батурина, 89), Мішич, Іванушец – Оршич (Шпікіч, 77), Петкович.
Челсі: Аррісабалага — Джеймс, Аспілікуета (Зієш, 46), Кулібалі, Фофана, Чілуелл (Кукурелья, 71) — Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт — Хаверц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлінг (Пулішич, 75).