Хаві: Мріємо про перемогу у Лізі чемпіонів

Іспанський тренер — про старт у єврокубковому турнірі.

Барселона у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Вікторії.

Головний тренер "синьо-гранатових" Хаві Ернандес відпустив кілька компліментів чеській команді.

"Ми фаворити цього матчу, але він для нас буде небезпечним. Вікторія — фізично міцна команда, її гравці багато переміщаються, добре контратакують і вміють оборонятися. Ми потрапили в одну з найскладніших груп за останні роки і хочемо стартувати добре.

Ми готові боротися. Ми мріємо про перемогу у Лізі чемпіонів. Якби все було інакше, мене б тут не було, я залишився б вдома", — наводить слова іспанця офіційний сайт УЄФА.