Хаві: Мріємо про перемогу у Лізі чемпіонів

Барселона у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Вікторії.
Головний тренер "синьо-гранатових" Хаві Ернандес відпустив кілька компліментів чеській команді.
"Ми фаворити цього матчу, але він для нас буде небезпечним. Вікторія — фізично міцна команда, її гравці багато переміщаються, добре контратакують і вміють оборонятися. Ми потрапили в одну з найскладніших груп за останні роки і хочемо стартувати добре.
Ми готові боротися. Ми мріємо про перемогу у Лізі чемпіонів. Якби все було інакше, мене б тут не було, я залишився б вдома", — наводить слова іспанця офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що матч відбудеться у середу, 7 вересня. Початок гри запланований на 22:00. Слідкуйте за основними подіями зустрічі у нас на сайті.