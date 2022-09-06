Челсі несподівано поступився Динамо З

Лондонці мінімально програли на виїзді.

Челсі в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів завітав у гості до Динамо Загреб і зазнав поразки.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол Оршича у дебюті зустрічі. "Пенсіонерам" не вистачило майже 80 хвилин, щоб відігратися.

Зазначимо, що також у цьому квартеті між собою зіграють Мілан та РБ Зальцбург.

Динамо З — Челсі 1:0

Гол: Оршич, 13

Динамо Загреб: Лівакович – Мохаррамі (Лаурітсен, 76), Ристовські, Періч, Шутало – Любичич, Адемі (Батурина, 89), Мішич, Іванушец – Оршич (Шпікіч, 77), Петкович.

Челсі: Аррісабалага — Джеймс, Аспілікуета (Зієш, 46), Кулібалі, Фофана, Чілуелл (Кукурелья, 71) — Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт — Хаверц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлінг (Пулішич, 75).