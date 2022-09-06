Гвардіола: Манчестер Сіті не виграє Лігу чемпіонів, якщо все звалить на Голанда

Іспанський фахівець не вважає, що перемога у ЛЧ залежить від норвежця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував вплив Ерлінга Голанда.

"Якщо ми звалимо все на плечі Ерлінга, то не виграємо Лігу чемпіонів. Ми намагаємося допомагати йому забивати голи. Ми переконали його перейти сюди, оскільки він відчув, що у нас немає нападників, і тут він зможе багато грати.

Я розумію, що всі говорять про Ерлінга, але у мене у складі три чи чотири нові гравці. Я хочу, щоб вони адаптувалися", — наводить слова Гвардіоли ESPN.

За шість стартових матчів в АПЛ 22-річний нападник забив 10 голів та віддав 1 результативний пас.