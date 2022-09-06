Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

06 вересня 2022

Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи G.

Груповий етап нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 6 вересня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи G увечері на нас чекають два протистояння: спочатку дортмундська Боруссія прийме на своєму полі данський Копенгаген, а пізніше на іспанську Севілью чекає домашня зустріч з англійським Манчестер Сіті.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД — КОПЕНГАГЕН

ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 19:45. СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНЦУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Говорячи про дортмундську Боруссію в новому сезоні, відразу згадаються три речі: відхід Ерлінга Голанда в Манчестер Сіті, раптовий діагноз у купленого на заміну норвежцю Себастьяна Алле, а також безвольна поразка від бременського Вердера в Бундеслізі, коли "джмелі" до 89-ї хвилини вели з рахунком 2:0, а потім пропустили три м'ячі наприкінці зустрічі. Але загалом той провал поки що можна сміливо називати разовою акцією, оскільки в п'яти перших турах Дортмунд здобув чотири перемоги і за кількістю набраних очок наразі поділяє лідерство з Фрайбургом, поступаючись лише за додатковими показниками. До речі про ці показники, результативність Боруссії після продажу Голанда очікувано знизилася. Більшість перемог "джмелі" здобули з рахунком 1:0, що загалом недивно, враховуючи вищезгаданий діагноз Алле і Каріма Адеємі, що заліковує травми.

А що ж можна сказати про Копенгаген, крім того, що до майбутнього поєдинку з Боруссією Д він підходить як явний аутсайдер? Зараз датський клуб знаходиться досить далеко від лідерства у внутрішній першості через чотири свої поразки у восьми матчах при аналогічній кількості перемог. А на першому місці чемпіонату Данії з перевагою над шостим Копенгагеном у сім очок йде Норшелланн, який в українських уболівальників із відомих причин асоціюється із "джентельменом" Луїсом Адріано. Копенгаген же є єдиним клубом з Данії в історії, якому вдавалося вийти у плей-офф Ліги чемпіонів, але шансів на перемогу на переповненому Сигналі Ідуна Парк йому це не додає.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Едіна Терзіча. Так, на перемогу Боруссії Дортмуд пропонується коефіцієнт 1,33, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 8,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Дортмунд: Кобель — Меньє, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру — Беллінгем, Езджан — Т. Азар, Ройс, Брандт — Модест

Копенгаген: Раян — Крістенсен, Хочолава, Вавро, Дікс — Зека — Дарами, Фальк, Лерагер, Классон — Корнеліус

Не зіграють: Біно-Гіттенс, Дауд, Мален, Морей — Грабара
Під питанням: Адеємі, Геррейру — Бардагджи, Бойлесен

ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 2:0

СЕВІЛЬЯ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ЕСТАДІО РАМОН САНЧЕС ПІСХУАН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ще торік група G виглядала б дуже багатообіцяюче, враховуючи її склад за підсумками жеребкування. Тут вам і явний лідер в особі Манчестер Сіті, і симпатизуючй багатьом Дортмунд зі своїми юними талантами, і гроза Ліги Європи Севілья, і Копенгаген зі статусом так званої "темної конячки". Але в нинішній ситуації, мабуть, саме іспанський клуб швидше боротиметься з данцями за третє місце, що дозволяє навесні виступити в Лізі Європи, а не за другий рядок з Боруссією. Севілья сьогодні повністю провалює старт сезону в Ла Лізі, перебуваючи поблизу зони вильоту при трьох поразках та одному нічийному рахунку в перших чотирьох поєдинках. І це ще варто враховувати, що одними з суперників андалусійців були два новачки іспанської першості — Альмерія та Вальядолід.

Нехай Манчестер Сіті зараз також неідеальний і переживає своєрідну перебудову складу після низки кадрових рішень у літнє трансферне вікно, проте з такою Севільєю чинному чемпіону Англії просто гріх не забирати у свій актив три очки. Оборона іспанців влітку зазнала помітних змін і потребує налагодження зв'язків, чим тільки буде радий скористатися "норвезький звір" Ерлінг Голанд.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,35, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 9,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Севілья: Буну — Хесус Навас, Гудель, Ньянзу, Акунья — Жордан, Фернандо, Ракітич — Ламела, Рафа Мір, Папу Гомес

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Рубен Діаш, Аке, Канселу — де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Фоден

Не зіграють: Маркао, Корона — Лапорт, Вокер
Під питанням: Рекік — ...

ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 0:3

 

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