Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи G.

Груповий етап нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 6 вересня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи G увечері на нас чекають два протистояння: спочатку дортмундська Боруссія прийме на своєму полі данський Копенгаген, а пізніше на іспанську Севілью чекає домашня зустріч з англійським Манчестер Сіті.

ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 19:45. СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНЦУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Говорячи про дортмундську Боруссію в новому сезоні, відразу згадаються три речі: відхід Ерлінга Голанда в Манчестер Сіті, раптовий діагноз у купленого на заміну норвежцю Себастьяна Алле, а також безвольна поразка від бременського Вердера в Бундеслізі, коли "джмелі" до 89-ї хвилини вели з рахунком 2:0, а потім пропустили три м'ячі наприкінці зустрічі. Але загалом той провал поки що можна сміливо називати разовою акцією, оскільки в п'яти перших турах Дортмунд здобув чотири перемоги і за кількістю набраних очок наразі поділяє лідерство з Фрайбургом, поступаючись лише за додатковими показниками. До речі про ці показники, результативність Боруссії після продажу Голанда очікувано знизилася. Більшість перемог "джмелі" здобули з рахунком 1:0, що загалом недивно, враховуючи вищезгаданий діагноз Алле і Каріма Адеємі, що заліковує травми.

А що ж можна сказати про Копенгаген, крім того, що до майбутнього поєдинку з Боруссією Д він підходить як явний аутсайдер? Зараз датський клуб знаходиться досить далеко від лідерства у внутрішній першості через чотири свої поразки у восьми матчах при аналогічній кількості перемог. А на першому місці чемпіонату Данії з перевагою над шостим Копенгагеном у сім очок йде Норшелланн, який в українських уболівальників із відомих причин асоціюється із "джентельменом" Луїсом Адріано. Копенгаген же є єдиним клубом з Данії в історії, якому вдавалося вийти у плей-офф Ліги чемпіонів, але шансів на перемогу на переповненому Сигналі Ідуна Парк йому це не додає.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Едіна Терзіча. Так, на перемогу Боруссії Дортмуд пропонується коефіцієнт 1,33, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 8,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Дортмунд: Кобель — Меньє, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру — Беллінгем, Езджан — Т. Азар, Ройс, Брандт — Модест

Копенгаген: Раян — Крістенсен, Хочолава, Вавро, Дікс — Зека — Дарами, Фальк, Лерагер, Классон — Корнеліус

Не зіграють: Біно-Гіттенс, Дауд, Мален, Морей — Грабара

Під питанням: Адеємі, Геррейру — Бардагджи, Бойлесен

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ЕСТАДІО РАМОН САНЧЕС ПІСХУАН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ще торік група G виглядала б дуже багатообіцяюче, враховуючи її склад за підсумками жеребкування. Тут вам і явний лідер в особі Манчестер Сіті, і симпатизуючй багатьом Дортмунд зі своїми юними талантами, і гроза Ліги Європи Севілья, і Копенгаген зі статусом так званої "темної конячки". Але в нинішній ситуації, мабуть, саме іспанський клуб швидше боротиметься з данцями за третє місце, що дозволяє навесні виступити в Лізі Європи, а не за другий рядок з Боруссією. Севілья сьогодні повністю провалює старт сезону в Ла Лізі, перебуваючи поблизу зони вильоту при трьох поразках та одному нічийному рахунку в перших чотирьох поєдинках. І це ще варто враховувати, що одними з суперників андалусійців були два новачки іспанської першості — Альмерія та Вальядолід.

Нехай Манчестер Сіті зараз також неідеальний і переживає своєрідну перебудову складу після низки кадрових рішень у літнє трансферне вікно, проте з такою Севільєю чинному чемпіону Англії просто гріх не забирати у свій актив три очки. Оборона іспанців влітку зазнала помітних змін і потребує налагодження зв'язків, чим тільки буде радий скористатися "норвезький звір" Ерлінг Голанд.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,35, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 9,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Севілья: Буну — Хесус Навас, Гудель, Ньянзу, Акунья — Жордан, Фернандо, Ракітич — Ламела, Рафа Мір, Папу Гомес

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Рубен Діаш, Аке, Канселу — де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Фоден

Не зіграють: Маркао, Корона — Лапорт, Вокер

Під питанням: Рекік — ...

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