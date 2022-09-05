Галтьє: Не думаю, що ПСЖ є фаворитом Ліги чемпіонів

05 вересня 2022

Крістоф Галтьє, Getty Images

Наставник ПСЖ дав свій коментар щодо нового розіграшу турніру.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє не вважає, що ПСЖ фаворит на перемогу Ліги чемпіонів у сезоні-2022/23.

"ПСЖ лідер? Ні, сказати про це — означає принизити переваги конкурентів.

Щороку 8 чи 9 команд вірять, що вони можуть виграти Лігу чемпіонів, але часто вони не доходять до кінця, трапляються сюрпризи, неймовірні сценарії.

У нас є прагнення перемоги, це резонно. Але я не думаю, що ми фаворити", — наводить слова Галтьє RMC Sport.

У першому турі Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму полі прийме Ювентус. Гра відбудеться 6 вересня о 22.00.

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