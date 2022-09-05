Галтьє: Не думаю, що ПСЖ є фаворитом Ліги чемпіонів

Наставник ПСЖ дав свій коментар щодо нового розіграшу турніру.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє не вважає, що ПСЖ фаворит на перемогу Ліги чемпіонів у сезоні-2022/23.

"ПСЖ лідер? Ні, сказати про це — означає принизити переваги конкурентів.

Щороку 8 чи 9 команд вірять, що вони можуть виграти Лігу чемпіонів, але часто вони не доходять до кінця, трапляються сюрпризи, неймовірні сценарії.

У нас є прагнення перемоги, це резонно. Але я не думаю, що ми фаворити", — наводить слова Галтьє RMC Sport.

У першому турі Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму полі прийме Ювентус. Гра відбудеться 6 вересня о 22.00.