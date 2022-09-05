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Атлетіко може розраховувати лише на 16 футболістів основного складу перед матчем проти Порту

05 вересня 2022

Дієго Сімеоне, Getty Images

Команді Дієго Сімоне дошкуляють пошкодження.

Прийдешньої середи, 7 вересня, запланований початок виступів мадридського Атлетіко в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА домашнім матчем проти португальського Порту.

Команда Дієго Сімеоне посередньо розпочала сезон на внутрішній арені, здобувши сім очок за чотири стартові тури, що може забезпечити їй наразі лише сьоме місце в турнірній таблиці.

Такі результати дотично пов’язані з тим, що "кольчонерос" наразі переживають не найкращий час у плані фізичного стану гравців основної команди, яких під керівництвом аргентинського фахівця залишилось лише 16 через різноманітні пошкодження.

Зокрема, наразі не тренуються з командою літній новачок Серхіо Регілон, який прибув до розташування Атлетіко з пошкодженням, центральний захисник Стефан Савич (м’язова травма), півзахисник Матеус Кунья (забій).

Не допоможе команді й дискваліфікований центральний захисник Феліпе, а окрім нього до лазарету напередодні додався ще й голкіпер Ян Облак.

Окрім того, Тома Лемар досі завершує цикл відновлення від м’язової травми.

Як повідомляє іспанська преса, наразі до складу обойми мадридського колективу належать 16 гравців, які готуються до зустрічі 7 вересня на Ванда Метрополітано о 22:00.

Источник: Marca

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