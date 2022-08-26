Суркіс: Динамо над Бенфікою могла б сприйнятися так само, як перемога Усика над Джошуа

Президент Динамо — про виліт із Ліги чемпіонів.

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс прокоментував виліт своєї команди від Бенфіки у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Потрібно жити далі та не ворушити минуле! Так, на жаль, цього разу у нас об'єктивно не вийшло. Бенфіка була сильнішою, але ми хотіли здійснити подвиг. Зрозуміло, що двомісячні збори без вихідних, постійні переїзди та життя без сімей внесли свої корективи. Збірники взагалі пів року не були вдома… Важко навіть уявити, наскільки цінним було б свято перемоги киян у кваліфікації для нашого народу. Для народу, який героїчно бореться з російськими… вибачте, слова не можу підібрати, щоб описати цих негідників, цих нелюдів, які вбивають наших жінок та дітей.

Перемога Динамо над Бенфікою могла б сприйнятись так само, як перемога Усика над Джошуа! Браво! Він є прикладом для всіх нас, на який ми повинні рівнятися. Я постійно кажу хлопцям — ви спортивне обличчя країни та повинні боротися заради свого народу. Повірте мені, вони це чудово розуміють! Але деяким, можливо, варто було б таки переглянути своє ставлення до футболу. Наші перемоги попереду! І не лише футбольні", — цитує Ігоря Суркіса офіційний сайт киян.

Раніше Ігор Суркіс прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи.