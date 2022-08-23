Стрічка новин

09:59

Шапаренко: Постараємося виправитися

00:59

Попов та Циганков не зіграють проти Бенфіки

00:40

Луческу: Динамо має забити два голи і грати екстра-тайми, як ми вже звикли в останніх двох матчах на виїзді у Лізі чемпіонів

21:20

Тренер Бенфіки Шмідт: Динамо будуватиме свою тактику виходячи з рахунку

18:41

Динамо вирушило до Португалії на матч-відповідь з Бенфікою

13:25

Бенфіка — Динамо: став відомий головний арбітр матчу-відповіді Ліги чемпіонів

15:22

Бущана визнано найкращим гравцем матчу з Бенфікою

12:44

Олег Федорчук: Зараз великий козир Динамо у протистоянні з Бенфікою — скасоване правило виїзного голу

10:49

Жоау Маріу: Бенфіка могла забивати третій гол у першому таймі, тоді все було б інакше

10:23

Гонсалу Рамуш: Могли забити Динамо більше голів