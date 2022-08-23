Шапаренко: Постараємося виправитися

23 серпня 2022

Микола Шапаренко, ФК Динамо

Півзахисник Динамо — про очікуваннями від матчу-відповіді з Бенфікою.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко прокоментував матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

"Ми хочемо показати завтра гідну гру, яка відповідає рівню Ліги чемпіонів, звісно, ми бдемо агресивними.

Вважаю, у першому поєдинку ми показали хорошу гру, але не реалізували свої моменти. Завтра постараємося виправитися", — приводить слова Шапаренко офіційний сайт Динамо. 

Нагадаємо, у першому матчі Динамо зазнало поразки – 0:2. Зустріч у відповідь відбудеться 23 серпня. Початок поєдинку – о 22:00.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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