Попов та Циганков не зіграють проти Бенфіки

Гравці будуть відсутні у поєдинку.

У рамках матчу-відповіді плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо Київ гостюватиме у Бенфіки.

На жаль українській команді не зможуть допомогти два гравці — центрбек Денис Попов та вінгер Віктор Циганков.

Обидва гравці пропускатимуть поєдинок через травми. Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Нам не вистачає двох футболістів – Циганкова, який не зможе зіграти завтра через травму, яку він отримав у першому матчі, а також Попова, який теж був травмований.

В такій ситуації ми намагатимемося проявити себе максимально добре", — розповів тренер.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо зазнало поразки – 0:2. Зустріч у відповідь відбудеться 23 серпня. Початок поєдинку – о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.