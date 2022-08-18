Олег Федорчук: Зараз великий козир Динамо у протистоянні з Бенфікою — скасоване правило виїзного голу

Український тренер Олег Федорчук висловився після матчу Ліги чемпіонів.

Український тренер Олег Федорчук прокоментував поразку Динамо у матчі з Бенфікою (0:2) у першому поєдинку плей-оф кваліфікації ЛЧ. Крім того, Федорчук висловив сподівання, що киянам вдасться досягти позитивного результату у матчі-відповіді.

"Якщо в Лісабоні забити першими, та ще й ранній м’яч, то чому не хитати цю Бенфіку? Зараз великий козир динамівців – скасоване правило "виїзного голу". Завдяки цьому матч-відповідь не буде формальністю.

У Лізі чемпіонів нам поки що рано конкурувати, а от в інших турнірах я б Динамо жодним чином не ховав. Мало того, якщо так же раціонально, як зі Штурмом і Фенером, грати в тій же Лізі Європи, до чвертьфіналу можна дійти", — сказав в інтерв'ю "Українському футболу".

Поєдинок у відповідь відбудеться в Лісабоні 23 серпня.