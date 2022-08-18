Карабах — Вікторія Пльзень 0:0 Огляд матчу

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ліги чемпіонів.

У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА азербайджанський Карабах не зміг належним чином скористатись перевагою власного поля задля подолання опору збоку чеської Вікторії Пльзень.

Команди провели напружений поєдинок, у якому за переважною більшістю статистичних показників виявились сильнішими господарі, проте жоден з їхніх семи пострілів у чужі ворота так і не призвів до голу.

Огляд матчу:

Карабах — Вікторія Пльзень 0:0

Карабах: Махаммадалієв — Вешович, Мустафазаде, Гусейнов, Байрамов — Караєв, Каді, Янкович (Річард, 73) — Шейдаєв (Озобич, 62), Ваджі (Овусу, 73), Зубір.

Вікторія Пльзень: Станек — Гейда, Перніца, Ємелка — Копіц (Голік, 90+1), Сікора (Їрка, 71), Буха, Калвах, Гавел — Хори (Клімент, 71), Москера (Піларж, 59).

Попередження: Ваджі — Москера, Гейда, Клімент.

Джерело: MEGOGO.