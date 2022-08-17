Копенгаген — Трабзонспор 2:1 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ліги чемпіонів.

Датський Копенгаген лише на стадії плей-оф долучився до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, проте вже за підсумками першого протистояння проти турецького Трабзонспора, який також вперше зіграв у офіційній міжнародній грі нового сезону, зумів покращити власні шанси на вихід до основної частини змагань.

"Леви", із відомим українському вболівальнику за виступами в донецькому Шахтарі захисником Давидом Хочолавою в складі, вийшли вперед уже на початку зустрічі, проте ще швидший гол відносно старту другого тайму їм удався вже поперерві.

Турецький колектив на дії суперників зумів відповісти лише одного разу наприкінці гри, хоча й суттєво переважав господарів за статистичними показниками.

Огляд матчу:

Копенгаген — Трабзонспор 2:1

Голи: Клаессон, 9, Лерагер, 48 — Бакасетас, 79.

Копенгаген: Раян — Дікс (Анкерсен, 81), Вавро, Хочолава, Крістансен — Лерагер, Зека, Фальк (Стаменич, 89) — Геральдссон (Вік, 67), Б’єль (Йоганнессон, 81), Клаессон.

Трабзонспор: Чакір — Ларсен, Денсвіл (Бартра, 58), Угу, Елмалі — Бакасетас, Сіопіс (Барді, 58) — Куассі (Джаніні, 46), Омур (Токоз, 89), Трезеге — Корнеліус.

Попередження: Лерагер, Вавро — Куассі, Бакасетас, Джаніні.

Джерело: MEGOGO.