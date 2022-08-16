Шахтар розпочав продаж квитків на матчі Ліги чемпіонів та додав польську мову на сайт

16 серпня 2022

Шахтар розпочав продаж квитків на матчі Ліги чемпіонів та додав польську мову на сайт

Клуб готується приймати фанатів з Польщі зокрема.

Донецький Шахтар веде повну підготовку до поєдинків групового етапу Ліги чемпіонів, які буде проводити у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Клуб запустив у продаж квитки на поєдинки змагання. Їх можна купити пакетом. Це означає, що Купуючи пакет Ліги чемпіонів фанат отримує 3 квитки на поєдинки групового раунду у Варшаві.

Ціни на пакети Ліги чемпіонів (3 матчі) починаються від 200 злотих (1597 гривень). Купити їх можна на офіційному сайті "гірників". Детально з інформацією про етапи продажу можна ознайомитись за посиланням

Додамо також, що Шахтар запустив польську мову для комфортного користування сайтом мешканців дружної Україні крахни.

Серед можливих суперників "гірників" на груповому етапі — Реал, Манчестер Сіті, Мілан, Баварія, ПСЖ, Ліверпуль, Барселона, Ювентус та Челсі.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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