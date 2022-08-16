Шахтар розпочав продаж квитків на матчі Ліги чемпіонів та додав польську мову на сайт

Клуб готується приймати фанатів з Польщі зокрема.

Донецький Шахтар веде повну підготовку до поєдинків групового етапу Ліги чемпіонів, які буде проводити у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Клуб запустив у продаж квитки на поєдинки змагання. Їх можна купити пакетом. Це означає, що Купуючи пакет Ліги чемпіонів фанат отримує 3 квитки на поєдинки групового раунду у Варшаві.

Ціни на пакети Ліги чемпіонів (3 матчі) починаються від 200 злотих (1597 гривень). Купити їх можна на офіційному сайті "гірників". Детально з інформацією про етапи продажу можна ознайомитись за посиланням.

Додамо також, що Шахтар запустив польську мову для комфортного користування сайтом мешканців дружної Україні крахни.

Серед можливих суперників "гірників" на груповому етапі — Реал, Манчестер Сіті, Мілан, Баварія, ПСЖ, Ліверпуль, Барселона, Ювентус та Челсі.