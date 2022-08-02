Золота ера в дев'яності та багатство завдяки Шевченку: що потрібно знати про Штурм

Розповідаємо про суперника київського Динамо.

Штурм – приклад клубу, найвідоміший факт про який відомий не завдяки якомусь тренеру чи гравцю, а завдяки стадіону. Так, футбольний клуб із Граца грає на стадіоні, який з моменту побудови у 1995 році і до 2005-го носив ім'я Арнольда Шарценеггера – голлівудського актора, американського політика, з відривом найвідомішого уродженця цих місць.

До речі, саме з політичною кар'єрою Арні пов'язана історія, після якої австрійський стадіон носити його ім'я перестав. Вже в статусі губернатора США Шварценеггер категорично відмовився милувати Стенлі "Тукі" Вільямса – лідера організованого злочинного угрупування вісімдесятих років. Різні апеляції адвокатів Вільямса розтягнулися на 24 (!) роки, за які він і сам став зіркою – як автор книг-бестселерів, присвячених боротьбі з вуличним насильством. У 2004-му навіть вийшов фільм "Спокута" з Джеймі Фоксом у головній ролі, присвячений історії "Тукі" – а через рік він все-таки був страчений.

Резонанс цієї історії був величезний. В Австрії, де востаннє смертна кара застосовувалася в 1950-му році, деякі навіть вимагали позбавити Шварценеггера австрійського громадянства. Арні, як міг, пішов на принцип і заборонив спортивній арені носити своє ім'я... Але так чи інакше найближчий суперник Динамо досить цікавий, щоб пов'язувати його не лише з голлівудським актором, який ніколи не виявляв особливої цікавості до футболу.

Перший – і до лютого єдиний австрійський клуб, який грав у плей-офф ЛЧ

Навіть якщо концентруватися на арені, яку за тиждень відвідають кияни, то вона найближчим часом може бути пов'язана з набагато більш футбольною людиною. Керівництво клубу розглядає варіант, згідно з яким неспонсорська назва стадіону, що використовується в єврокубках, включила ім'я Івіці Осіма. І це логічно: адже для Штурма фахівець, якого не стало у травні цього року, зробив не менше, ніж Ернст Хаппель для футбольної Австрії.

За всієї поваги до футбольної історії Штурму, клуб із Граца майже завжди був у чемпіонаті на других-третіх ролях. Навіть до створення футбольного колосу Ред Булла "блекіз" були сильно в тіні Рапіда, Аустрії і не вигравали жодного чемпіонства до кінця дев'яностих. Месією для Штурму став саме Осім: колишній гравець збірної Югославії, учасник Євро-1968.

Саме Осім тренував збірну Югославії на ЧС-1990 – а після того, як югославська армія взяла в облогу його рідний Сараєво, Івіца подав у відставку зі словами: «Моя країна не заслуговує грати на чемпіонаті Європи. За шкалою людських життів я не можу поєднувати свою посаду тренера національної збірної з тим, що відбувається».

Через кілька років і стільки ж Кубків у Панатінаїкосі Осім перейшов до Штурму, який зробив не просто чемпіоном країни, а вивів на рівень, про який навряд чи мріяли навіть уболівальники. 1999-го “блекіз” стали третіми у групі ЛЧ із МЮ, Марселем та Кроацією (Загреб), а 2000-го виграли перший груповий етап! Ані Рейнджерс, ані Галатасарай, ані Монако не набрали на Арнольд Шварценеггер-стедіум жодного очка – і нехай на виїздах Штурм двічі згорів по 0:5, цього вистачило для першого місця. Більше того, вже на другому груповому етапі Штурм обійшов знайомий ПАО і пропустив уперед тільки зовсім монструозні МЮ з Валенсією.

Підсумковий улов Осіма у Граці: два чемпіонства, по три кубки та Суперкубки Австрії. За всю історію поза його восьмирічним правлінням “блекіз” взяли лише одне чемпіонство, два Кубки і жодного Суперкубка. Про єврокубкові досягнення зайве і говорити: крім названих вище команд, хлопці Осіма перемагали Марсель, Фейєнорд і доводили до овертайму протистояння проти дрімтiму з Парми в Кубку УЄФА. 2:1 в Італії, симетричний рахунок в основний час в Австрії – і лише у додатковий час Креспо та Станіч врятували для команди нічию.

Заради справедливості – вже після Осіма Штурм взяв ще одне чемпіонство і, мабуть, ще довго утримуватиме горде звання останньої команди, яка вигравала чемпіонат Австрії до Зальцбурга. Але це була зовсім інша історія: "червоні бики" після пари чемпіонств у 2008-2010 зайшли в глухий кут розвитку і не тільки програли титул, а й у кваліфікації ЛЧ вилетіли від тель-авівського Хапоеля. “Блекіз”, звичайно, молодці, що скористалися кризою гегемона, а їх тренер Франко Фода до останнього часу показував клас і в збірній Австрії, але в єврокубках вони спочатку програли у кваліфікації ЛЧ БАТЕ, а потім і в Лізі Європи стали останніми у квартеті. з Андерлехтом, Локомотивом та АЕКом. Словом, не те.

“Штурм затьмарює все чорне у моєму житті. Все біле теж” – говорив Осім. Зайві переживання коштували йому багато років кар'єри: у 66 років, працюючи вже головним тренером збірної Японії, Івіца пережив інсульт. На цьому із тренерством довелося закінчити. Штурм справді став для нього більшим, ніж місцем роботи: останні роки життя Івіца жив не в Сараєво і не в тій же Японії, а саме в Граці.

Дві людини, які змінили все

Дуже важливо розуміти: успіхи Осіма і Фоди особливо цінні через те, що за ресурсами цей клуб не являє собою нічого особливого навіть на місцевому рівні. В Австрії відкриті фінансові звітності, і за даними-2021 Штурм має лише шостий рівень прибутковості в країні. Навіть якщо ігнорувати Зальцбург , який у рамках Австрії просто живе в іншій реальності, “блекіз” більш, ніж удвічі поступаються віденській Аустрії , майже втричі – Рапіду, а на кілька мільйонів – Ліферінгу , який вже давно виконує функції... фарм-клубу Ред Булл. І грає у другій лізі.

Проте клуб у 2021-му став у лізі третім (тобто другим серед людей), а у 2022-му – другим (першим). У чому секрет? Зважаючи на все, Штурм влітку 2020-го ідеально потрапив із призначенням двох людей, один з яких якщо чим себе і зацікавлював, то історією для Книги рекордів Гіннесса.

Андреас Шікер жив кар'єрою не дуже видатного футболіста з чемпіонату Австрії до 23 листопада 2014 року. Саме тоді в його руках невчасно опинилася петарда, яка мала потужність, через яку до неї взагалі мали право наближатися тільки професійні піротехніки. Вибух такого “снаряду” коштував Андреасу кисті однієї руки – і пари пальців на іншій.

Як потім зізнавався сам Шикер , вже через пару днів у лікарні він зайнявся вирішенням питань: «Як я тепер робитиму те-то й те-то?», «Як працюють сучасні протези?» і «Чи можна спробувати повернутися у футбол?». І хоча між злощасним вибухом та поверненням Андреаса на поле минуло 467 днів, Шікер зміг перевчитися (до катастрофи він був ще й лівшою!) та відіграти ще два роки у професійному футболі. Йому виготовили спеціальний полегшений протез, щоб не наражати на ризик травм ні його, ні суперників – і не дивує, що саме така цілеспрямована людина змогла стати чудовим спортивним директором.

Tornare a giocare tra i "prof" con una protesi al posto della mano: in #Austria #AndreasSchicker ce l'ha fatta! pic.twitter.com/ixX5QiojpI — Stefano Fonsato (@StefanoFonsato) December 11, 2015

Шикер одразу з двома протезами: ігровим та буденним

У нинішній заявці Штурма на сезон 22 гравці не старше 23 років – і лише десять серйознішого віку. Шикер не побоявся в перше ж міжсезоння сильно почистити склад та довіритися талановитій молоді – благо сучасне астрійське покоління досить сильне.

Іншим “стартовим” рішенням Шікера було призначення на посаду тренера Штурма Крістіана Ільцера. У випадку з ним все дуже просто: молодий тренер показав найкращий результат в історії Хартберга (вихід у вищу лігу), потім найкращий результат в історії Вольфсберга (третє місце) – і сумував у віденській Аустрії . Шанс у новому амбітному клубі Ільцер виправдовує на всі сто, тим більше, що умови для роботи йому створюються дуже комфортні.

До речі, десь тут треба зазначити: нехай Штурм і рахує кожен цент, клубу стало набагато простіше зводити дебет із кредитом завдяки виграшу у футбольну лотерею. Інакше важко охарактеризувати історію, до якої причетний... Андрій Шевченко.

У січні цього року Дженоа , яка ще не розлучилася з володарем Золотого М'яча, заплатила 6.5 мільйонів євро за Келвіна Йебоа – племінника набагато відомого Тоні Йебоа , колишньої зірки АПЛ та Бундесліги. Ні те, що менш, ніж роком раніше знайдений Шікером форвард обійшовся австрійцям всього в 1.2 мільйона, ні те, що цей продаж більш ніж удвічі (!) перекрив другий за дорожнечею продаж Штурму, не збентежило італійців. Йебоа свій дебютний гол за Дженоа ще не забив (зіграв уже 18 матчів), а Шікер за 1.8 млн євро підписав 18-річного датчанина Расмуса Хойлунна, який вже оформив за “блекіз” десять голів у 16 матчах.

Молодий кістяк – і досвідчена суперзірка попереду

Вже на початку сезону-2020/21 Штурм примудрився потрапити у топи європейського та світового футболу, коли видав суху серію у 454 хвилини. У дуже відкритому 3:3 австрійському чемпіонаті такі “блекіз” виглядали білою вороною — особливо якщо порівнювати з командою, яка закінчила попередній чемпіонат з 60 пропущеними.

З того часу, щоправда, команда еволюціонувала і перестала бути таким еталонним автобусом – і за підсумками минулого сезону пропустила 46 голів у 32 матчах (щоправда, вісім з них – в останніх двох турах, які вже не мали турнірного значення). Але Ільцер навіть на тлі ейфорії від перемоги над Зальцбургом не проґавив можливості сказати на післяматчевій прес-конференції: “У відкритий футбол із київським Динамо не зіграєш — це лише на руку їхньому тренеру. Ми не зробимо такої помилки”.

Ільцер вибудовує вишколену оборону, а попереду Штурм має свого тренера. Важко повірити, але у Штурма є гравець, який застав ще баталії з Металістом у 2009 році. Якоб Янчер – дуже універсальний гравець атаки, який найкращі роки грав за Ред Булл, потім трохи поїздив периферійними лігами, а потім повернувся до рідного Граца і зміг стати ще ефективнішим, ніж раніше.

Минулого сезону у Янчера 14 голів та 15 гольових передач – непогано, як для 33-річного нападника. І якщо він не зіграє, то Динамо буде помітно простіше – а це цілком можливо, оскільки після пошкодження у кубковому матчі Янчер пропустив обидві гри чемпіонату. Втім, Ред Булл команда змогла обіграти і без нього: Ільцер вишикував 4-4-2 з ромбом у півзахисті, а в атаці Хойлунн склав зв'язку з Манпрітом Саркарія , якого тренер переманив за собою з Аустрії .

Граючи під керівництвом Ільцера вже третій сезон, Штурм примудряється до певної пори залишатися котом у мішку. У сезоні-2020/21 “блекіз” не грали в єврокубках, а в наступному потрапили до найскладнішої групи ЛЕ. Проти Монако, ПСВ і Реала Сосьєдад австрійці змогли хіба що поборотися: при одній крупній поразці у них два набрані очки і останнє місце в групі.

При цьому австрійські клуби, навіть якщо їх названо не на честь енергетика, останнім часом уміють вистрілити в єврокубках. ЛАСК громив лісабонський Спортинг, обігрував Базель, двічі за останні три роки виходив у євровесну . Вольфсберг теж вибирався до плей-офф Ліги Європи, набираючи шість очок з Фейєнордом . Для динамівців дуже важливо після перемоги над таким пафосним і багатим Фенербахче налаштуватися на такий скромний Штурм – і якщо й дати йому написати свою гарну євроісторію , то вже в Лізі Європи.