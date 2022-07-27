Пюнік
0
Ф91 Дюделанж
1
19 липня
19:00
Жальгіріс
1
Мальме
0
19 липня
19:00
Карабах
3
Цюрих
2
19 липня
19:00
Лудогорець
3
Шемрок Роверс
0
19 липня
20:45
Мідтьюлланн
1
АЕК Ларнака
1
19 липня
20:45
Лінфілд
1
Буде-Глімт
0
19 липня
21:45
Динамо Загреб
2
Шкупі
2
19 липня
22:00
ХІК
1
Вікторія Пльзень
2
20 липня
19:00
Маккабі Хайфа
1
Олімпіакос
1
20 липня
20:15
Ференцварош
1
Слован Братислава
2
20 липня
21:00
Динамо Київ
0
Фенербахче
0
20 липня
21:00
Марібор
0
Шериф
0
20 липня
21:15
АЕК Ларнака
1
Мідтьюлланн
2
26 липня
18:30
Вікторія Пльзень
5
ХІК
0
26 липня
20:00
Шериф
1
Марібор
0
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
1
Пюнік
4
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
2
Лудогорець
1
26 липня
22:00
Шкупі
0
Динамо Загреб
1
26 липня
22:00
Буде-Глімт
8
Лінфілд
0
27 липня
19:00
Цюрих
2
Карабах
2
27 липня
20:00
Мальме
0
Жальгіріс
2
27 липня
20:00
Фенербахче
1
Динамо Київ
1
27 липня
20:00
Слован Братислава
0
Ференцварош
2
27 липня
21:30
Олімпіакос
0
Маккабі Хайфа
1
27 липня
22:00

Динамо помітно поступилося Фенербахче за кількістю ударів: статистика команд в основний час

27 липня 2022

Динамо помітно поступилося Фенербахче за кількістю ударів: статистика команд в основний час

Представляємо до вашої уваги статистику матчу-відповіді Динамо проти Фенербахче в Лізі чемпіонів.

У матчі-відповіді другого раунду відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче.

За підсумками основного часу команди обмінялися забитими м'ячами, але виявити найсильнішого їм не вдалося – 1:1.

Оскільки перший матч Динамо проти Фенербахче завершився у нульову нічию, володар путівки до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів визначають овертайми.

Пропонуємо до вашої уваги статистику команд за підсумками основного часу.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Фенербахче — Динамо Київ ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua

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