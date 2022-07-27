Динамо помітно поступилося Фенербахче за кількістю ударів: статистика команд в основний час

У матчі-відповіді другого раунду відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче.
За підсумками основного часу команди обмінялися забитими м'ячами, але виявити найсильнішого їм не вдалося – 1:1.
Оскільки перший матч Динамо проти Фенербахче завершився у нульову нічию, володар путівки до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів визначають овертайми.
Пропонуємо до вашої уваги статистику команд за підсумками основного часу.
Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Фенербахче — Динамо Київ ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.