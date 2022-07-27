Динамо в першому таймі завдало одного удару по воротах Фенербахче, нуль — у площину

Підопічним Мірчі Луческу вдалося не пропустити, незважаючи на домінування суперника

У матчі-відповіді другого раунду відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче.

За підсумками першого тайму обом командам не вдалося забити, як і в першій їхній зустрічі, тому на перерву вони вирушили за рахунку 0:0.

Цікаво, що за всю першу половину зустрічі гравцям Динамо вдалося лише один раз пробити по воротах суперника, та й той удар не влучив у площину. Фенербахче, у свою чергу, завдав вісім ударів (три — у площину воріт).

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Фенербахче — Динамо Київ ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. Перша зустріч цих команд завершилася у нульову нічию.