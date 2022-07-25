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Динамо оголосило заявку на матч-відповідь проти Фенербахче

25 липня 2022

Фото: ФК Динамо

До неї увійшло 24 футболісти київської команди.

У понеділок, 25 липня, делегація Динамо вилетіла з польського Лодзі до Стамбулу на матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 проти Фенербахче, повідомив офіційний сайт киян. 

Фенербахче — Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

У майбутньому поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Денис Антюх;

Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, що поєдинок Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

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