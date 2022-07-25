Бойко: Фани у Стамбулі — це 12-й гравець команди, однак ми готові

Голкіпер Динамо — про майбутню гру проти турецької команди.

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів, як команда готується до матчу-відповіді з Фенербахче.

Про виступи за Бешикташ — принципового суперника Фенербахче:

"Це було вже давно. Та й я не розділяю суперників на принципових і непринципових. Кожна гра для нас — принципова, і кожен наступний суперник — принциповий.

Те, як люди вболівають у Туреччині, а насамперед — у Стамбулі, це дійсно щось неймовірне. Тому у Фенербахче буде перевага 12-го гравця. Але ми зробимо від себе все можливе та неможливе, щоб пройти далі".

Про фанатські трибуни:

"У Стамбулі активно вболіває не одна трибуна, а весь стадіон дуже голосно та палко підтримує свою команду. Тому буде непросто. Проте всі наші голкіпери не одну гру провели на високому рівні та вже адаптувалися. Психологія у нас на найвищому рівні, тому ми впораємося з 12-м гравцем і все буде добре".

Про тиск:

"Я б не наголошував на психологічному тиску на нашу команду. Вважаю, що більшим буде тиск на команду суперника, адже вони гратимуть вдома, перед своїми вболівальниками, які вимагатимуть лише перемоги.

Це плюс для нас, ми зможемо грати більш розкуто та відштовхуватися тільки від своєї гри та установки на матч, яку надасть Містер".

Про роботу над помилками:

"Наш тренер дуже якісно розібрав суперника і перед першою грою, і перед матчем-відповіддю. Тому думаю, що всі моменти, на яких наголосив Містер — як наші помилки, так і вдалі дії — допоможуть нам. Зробимо висновки, на яких наполягає тренер, та покажемо ще кращу гру, ніж у першій зустрічі", — приводить слова Дениса Бойко офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Фенербахче — Динамо відбудеться в середу, 27 липня.