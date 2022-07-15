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Шкупі
0
12 липня
19:00
Карабах
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Лех
1
12 липня
19:00
Шериф
1
Зріньскі
0
12 липня
20:00
Хіберніанс
0
Шемрок Роверс
0
12 липня
21:00
Тирана
1
Ф91 Дюделанж
2
12 липня
21:00
Сутьєска
0
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Шахтар Солігорськ
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2
13 липня
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Клаксвік
3
Буде-Глімт
1
13 липня
20:00
Динамо Батумі
1
Слован Братислава
2
13 липня
20:00
Ференцварош
5
Тобол
1
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
2
Пюнік
3
13 липня
21:30
Лінфілд
2
ТНС
0
13 липня
21:45

Шахтар прийматиме суперників у Лізі чемпіонів у Варшаві

15 липня 2022

ФК ШАХТАР

"Гірники" орендували стадіон Легії для проведення матчів групового етапу Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар проводитиме свої домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Польщі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Матчі "гірників" проходитимуть на стадіоні Війська Польського, де виступає місцева команда Легія із Варшави.

Розклад поєдинків стане відомим після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке відбудеться 25 серпня.

Продажем квитків займатиметься Шахтар. За домовленістю клубів власники абонементів на домашні матчі Легії зможуть скористатися пріоритетним правом придбання квитків на гри Ліги чемпіонів. Крім того, 5% виручки від продажу квитків буде передано до Legia Foundation, який займається структурною допомогою потерпілим від війни в Україні.

Нагадаємо, українські стадіони не можуть приймати міжнародні матчі через війну, розв'язану Росією на території нашої країни.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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