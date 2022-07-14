Ліга чемпіонів. Динамо Батумі Азацького вилетіло з кваліфікації, Пюнік з Вакуленком пройшов Клуж

Закінчились деякі поєдинки кваліфікації до ЛЧ.

У рамках 1/8 фіналу кваліфікації за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів закінчились шість матчів.

Грузинське Динамо з Батумі вдома приймало братиславський Слован.

Перший матч закінчився із рахунком 0:0. Основний час другого матчу — також. У додатковий час Динамо вийшло вперед завдяки голу Давіташвілі, але Барсегян та Вайсс принесли гостям путівку далі.

Український захисник господарів Олександр Азацький провів весь матч. У гостей вийшов на 106 хвилині орендований в Динамо Київ Ерік Рамірес.

Динамо Батумі — Слован Братислава* 1:2

Голи: Давіташвілі, 104 — Барсегян, 115, Вайсс, 120+3

Клаксвік з Фарерських островів створив сенсацію, обігравши вдома чвертьфіналіста Ліги конференцій сезону-2021/22 Буде-Глімт.

Але перемоги з рахунком 3:1 не вистачило, аби пройти далі. Адже у першій грі норвжці розгромили суперника з рахунком 3:0.

Клаксвік - Буде-Глімт* 3:1

Голи: Міккельсен, 12, Андреасен, 20, 85 — Боніфаце, 55

Марібор у гостях без надзусиль пройшов Шахтар із Солігорська. Дубль Батуріни вивів словенську команду далі. У першій грі був зафіксований рахунок 0:0.

Шахтар Солігорськ — Марібор 0:2

Голи: Батуріна, 12, 56

Угорський Фенерцварош вдома не залишив шансів казахстанському Тоболу. Команда Олександра Зубкова, який не був заявлений на дане протистояння, забила п'ять голів супернику.

Обезкровлений Тобол спромігся тільки на одне взяття воріт. У першій грі був рахунок 0:0.

Фенерцварош* — Тобол 5:1

Голи: Траоре, 4, 17, Лайдуні, 21, Бассей, 74, 90+1 — Сєргєєв, 23

Румунський Клуж вдома сенсаційно програв вірменському Пюніку.

Господарі відкрили рахунок на 6 хвилині зусиллями Боатенга. Але гостям вже наприкінці зустрічі все ж вдалося зрівняти його завдяки Гайчу. У додатковий час Клуж забив вдруге, зробив це Петрила. Але гості знову змогли відігратись — дубль оформив Гайч.

Гра перейшла у серію пенальті, де фортуна посміхнулась гостям. Український центрбек Сергій Вакуленко зіграв 92 хвилини.

Клуж - Пюнік* 2:2 ( 2:3 по пен.)

Голи: Боатенг, 6, Петрила, 94 — Гайч, 89, 119

В останньому матчі ігрового дня Лінфілд, який представляє Північну Ірландію, вдома переграв Нью-Сейнтс з Уельсу.

В основний час господарі відкрили рахунок на 90+4, що перевело гру у додатковий час. На 95 Лінфілд вразив ворота вдруге та пройшов у 1/4 кваліфікації.

Лінфілд* — Нью-Сейнтс 2:0

Голи: Малгру, 90+4, Дейван, 95