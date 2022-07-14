Пюнік
0
ЧФР Клуж
0
05 липня
19:00
Лудогорець
2
Сутьєска
0
05 липня
20:45
Балкані Теранде
1
Жальгіріс
1
05 липня
21:00
ТНС
1
Лінфілд
0
05 липня
21:00
Лех
1
Карабах
0
05 липня
21:00
Шемрок Роверс
2
Хіберніанс
0
05 липня
21:30
Шкупі
3
Лінкольн Ред Імпс
0
05 липня
21:45
Тобол
0
Ференцварош
0
06 липня
17:00
ХІК
1
РФШ
0
06 липня
19:00
Буде-Глімт
3
Клаксвік
0
06 липня
19:00
Ф91 Дюделанж
1
Тирана
0
06 липня
20:30
Зріньскі
0
Шериф
0
06 липня
21:00
Марібор
0
Шахтар Солігорськ
0
06 липня
21:15
Слован Братислава
0
Динамо Батумі
0
06 липня
21:30
РФШ
2
ХІК
3
12 липня
18:30
Жальгіріс
1
Балкані Теранде
0
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
2
Шкупі
0
12 липня
19:00
Карабах
5
Лех
1
12 липня
19:00
Шериф
1
Зріньскі
0
12 липня
20:00
Хіберніанс
0
Шемрок Роверс
0
12 липня
21:00
Тирана
1
Ф91 Дюделанж
2
12 липня
21:00
Сутьєска
0
Лудогорець
1
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
0
Марібор
2
13 липня
20:00
Клаксвік
3
Буде-Глімт
1
13 липня
20:00
Динамо Батумі
1
Слован Братислава
2
13 липня
20:00
Ференцварош
5
Тобол
1
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
2
Пюнік
3
13 липня
21:30
Лінфілд
2
ТНС
0
13 липня
21:45

Ліга чемпіонів. Динамо Батумі Азацького вилетіло з кваліфікації, Пюнік з Вакуленком пройшов Клуж

14 липня 2022

ФОТО ФК СЛОВАН

Закінчились деякі поєдинки кваліфікації до ЛЧ.

У рамках 1/8 фіналу кваліфікації за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів закінчились шість матчів.

Грузинське Динамо з Батумі вдома приймало братиславський Слован.

Перший матч закінчився із рахунком 0:0. Основний час другого матчу — також. У додатковий час Динамо вийшло вперед завдяки голу Давіташвілі, але Барсегян та Вайсс принесли гостям путівку далі.

Український захисник господарів Олександр Азацький провів весь матч. У гостей вийшов на 106 хвилині орендований в Динамо Київ Ерік Рамірес.

Динамо Батумі — Слован Братислава* 1:2

Голи: Давіташвілі, 104 — Барсегян, 115, Вайсс, 120+3

Клаксвік з Фарерських островів створив сенсацію, обігравши вдома чвертьфіналіста Ліги конференцій сезону-2021/22 Буде-Глімт.

Але перемоги з рахунком 3:1 не вистачило, аби пройти далі. Адже у першій грі норвжці розгромили суперника з рахунком 3:0.

Клаксвік - Буде-Глімт* 3:1

Голи: Міккельсен, 12, Андреасен, 20, 85 — Боніфаце, 55

Марібор у гостях без надзусиль пройшов Шахтар із Солігорська. Дубль Батуріни вивів словенську команду далі. У першій грі був зафіксований рахунок 0:0.

Шахтар Солігорськ — Марібор 0:2

Голи: Батуріна, 12, 56

Угорський Фенерцварош вдома не залишив шансів казахстанському Тоболу. Команда Олександра Зубкова, який не був заявлений на дане протистояння, забила п'ять голів супернику.

Обезкровлений Тобол спромігся тільки на одне взяття воріт. У першій грі був рахунок 0:0.

Фенерцварош* — Тобол 5:1

Голи: Траоре, 4, 17, Лайдуні, 21, Бассей, 74, 90+1 — Сєргєєв, 23

Румунський Клуж вдома сенсаційно програв вірменському Пюніку.

Господарі відкрили рахунок на 6 хвилині зусиллями Боатенга. Але гостям вже наприкінці зустрічі все ж вдалося зрівняти його завдяки Гайчу. У додатковий час Клуж забив вдруге, зробив це Петрила. Але гості знову змогли відігратись — дубль оформив Гайч. 

Гра перейшла у серію пенальті, де фортуна посміхнулась гостям. Український центрбек Сергій Вакуленко зіграв 92 хвилини.

Клуж - Пюнік* 2:2 ( 2:3 по пен.)

Голи: Боатенг, 6, Петрила, 94 — Гайч, 89, 119

В останньому матчі ігрового дня Лінфілд, який представляє Північну Ірландію, вдома переграв Нью-Сейнтс з Уельсу.

В основний час господарі відкрили рахунок на 90+4, що перевело гру у додатковий час. На 95 Лінфілд вразив ворота вдруге та пройшов у 1/4 кваліфікації.

Лінфілд* — Нью-Сейнтс 2:0

Голи: Малгру, 90+4, Дейван, 95

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