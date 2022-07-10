Ребров: Не треба вважати Фенербахче слабким суперником

Екс-керманич Динамо прокоментував жеребкування ЛЧ для киян.

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів для Динамо Київ.

Фахівець вважає, що Фенербахче — досить серйозний суперник.

"Я слідкую за цим клубом. Не так часто, як хотів би, але дивлюсь деякі матчі. Нещодавно вони зіграли внічию із Бешикташем.

Взагалі не розумію цих настроїв, що Динамо обов'язково подолає цей бар'єр. Фенербахче — досить сильна та кваліфікована команда. Найсильніша з тих, що могла попастись Динамо.

Команда Жезуша дуже добре контролює м'яч, грають своїм стилем. Шанси рівні", — розповів Ребров для Чистий Підкаст.

Нагадаємо, поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у польській Лодзі. Матч-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі.

Раніше повідомлялось, що Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим.