Пюнік
0
ЧФР Клуж
0
05 липня
19:00
Лудогорець
2
Сутьєска
0
05 липня
20:45
Балкані Теранде
1
Жальгіріс
1
05 липня
21:00
ТНС
1
Лінфілд
0
05 липня
21:00
Лех
1
Карабах
0
05 липня
21:00
Шемрок Роверс
2
Хіберніанс
0
05 липня
21:30
Шкупі
3
Лінкольн Ред Імпс
0
05 липня
21:45
Тобол
0
Ференцварош
0
06 липня
17:00
ХІК
1
РФШ
0
06 липня
19:00
Буде-Глімт
3
Клаксвік
0
06 липня
19:00
Ф91 Дюделанж
1
Тирана
0
06 липня
20:30
Зріньскі
0
Шериф
0
06 липня
21:00
Марібор
0
Шахтар Солігорськ
0
06 липня
21:15
Слован Братислава
0
Динамо Батумі
0
06 липня
21:30
РФШ
-
ХІК
-
12 липня
18:30
Жальгіріс
-
Балкані Теранде
-
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
12 липня
21:00
Лінфілд
-
ТНС
-
12 липня
21:45
Сутьєска
-
Лудогорець
-
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
-
Марібор
-
13 липня
20:00
Шериф
-
Зріньскі
-
13 липня
20:00
Динамо Батумі
-
Слован Братислава
-
13 липня
20:00
Ференцварош
-
Тобол
-
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
-
Пюнік
-
13 липня
21:30

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Буде-Глімт розгромив Клаксвік та інші результати

06 липня 2022

Фото ФК Буде-Глімт

Закінчились усі матчі відбору до ЛЧ ігрового дня.

У рамках 18/ фіналу кваліфікації у Лігу чемпіонів закінчились сім поєдинків.

Угорський Ференцварош на виїзді не зміг переграти казахстанський Тобол. Команди голів не забивали (0:0).

Тобол (Казахстан) — Ференцварош (Угорщина) 0:0

Сенсація минулого розіграшу Ліги конференцій Буде-Глімт у Новрегії легко обіграв Клкасвік.

У першому таймі нігерійський форвард Боніфаце зробив дубль, а у другому пішов на хет-трик.

Буде-Глімт (Норвегія) — Клаксвік (Фарерські острови) 3:0

Голи: Боніфаце, 11, 31, 58

ХІК зміг вдома з мінімальним рахунком здолати РФШ (1:0). Єдиний м'яч записав на свій рахунок Мартіч у першому таймі.

ХІК (Фінляндія) — РФШ (Латвія) 1:0

Гол: Мартіч, 11

Люксембургський Дюделанж несподівано обіграв Тірану. У другому таймі Хассан відправив єдиний м'яч у ворота гостей.

Дюделанж (Люксембург) — Тірана (Албанія) 1:0

Гол: Хассан, 71

Молдавський Шериф не зміг обіграти боснійський Зріньскі. Команди розписали нульову нічию.

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) — Шериф (Молдова) 0:0

Словенській Марібор у якості фаворита також не зміг подолати білоруський Шахтар.

Марібор (Словенія) — Шахтар С (Білорусь) 0:0

У останньому матчі братиславський Слован вдома приймав Динамо з Батумі, у основі якого вийшов українець Олександр Азацький. 

Гості ще у першій половині матчу залишились вдесятьох після вилучення Мамуки Кобахідзе, але вистояли нульову нічию.

Слован Б (Словакія) — Динамо Батумі (Грузія) 0:0

команди
  Rambler's Top100