Кваліфікація Ліги чемпіонів. Буде-Глімт розгромив Клаксвік та інші результати

Закінчились усі матчі відбору до ЛЧ ігрового дня.

У рамках 18/ фіналу кваліфікації у Лігу чемпіонів закінчились сім поєдинків.

Угорський Ференцварош на виїзді не зміг переграти казахстанський Тобол. Команди голів не забивали (0:0).

Тобол (Казахстан) — Ференцварош (Угорщина) 0:0

Сенсація минулого розіграшу Ліги конференцій Буде-Глімт у Новрегії легко обіграв Клкасвік.

У першому таймі нігерійський форвард Боніфаце зробив дубль, а у другому пішов на хет-трик.

Буде-Глімт (Норвегія) — Клаксвік (Фарерські острови) 3:0

Голи: Боніфаце, 11, 31, 58

ХІК зміг вдома з мінімальним рахунком здолати РФШ (1:0). Єдиний м'яч записав на свій рахунок Мартіч у першому таймі.

ХІК (Фінляндія) — РФШ (Латвія) 1:0

Гол: Мартіч, 11

Люксембургський Дюделанж несподівано обіграв Тірану. У другому таймі Хассан відправив єдиний м'яч у ворота гостей.

Дюделанж (Люксембург) — Тірана (Албанія) 1:0

Гол: Хассан, 71

Молдавський Шериф не зміг обіграти боснійський Зріньскі. Команди розписали нульову нічию.

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) — Шериф (Молдова) 0:0

Словенській Марібор у якості фаворита також не зміг подолати білоруський Шахтар.

Марібор (Словенія) — Шахтар С (Білорусь) 0:0

У останньому матчі братиславський Слован вдома приймав Динамо з Батумі, у основі якого вийшов українець Олександр Азацький.

Гості ще у першій половині матчу залишились вдесятьох після вилучення Мамуки Кобахідзе, але вистояли нульову нічию.

Слован Б (Словакія) — Динамо Батумі (Грузія) 0:0