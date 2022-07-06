Кваліфікація Ліги чемпіонів. Буде-Глімт розгромив Клаксвік та інші результати

У рамках 18/ фіналу кваліфікації у Лігу чемпіонів закінчились сім поєдинків.
Угорський Ференцварош на виїзді не зміг переграти казахстанський Тобол. Команди голів не забивали (0:0).
Тобол (Казахстан) — Ференцварош (Угорщина) 0:0
Сенсація минулого розіграшу Ліги конференцій Буде-Глімт у Новрегії легко обіграв Клкасвік.
У першому таймі нігерійський форвард Боніфаце зробив дубль, а у другому пішов на хет-трик.
Буде-Глімт (Норвегія) — Клаксвік (Фарерські острови) 3:0
Голи: Боніфаце, 11, 31, 58
ХІК зміг вдома з мінімальним рахунком здолати РФШ (1:0). Єдиний м'яч записав на свій рахунок Мартіч у першому таймі.
ХІК (Фінляндія) — РФШ (Латвія) 1:0
Гол: Мартіч, 11
Люксембургський Дюделанж несподівано обіграв Тірану. У другому таймі Хассан відправив єдиний м'яч у ворота гостей.
Дюделанж (Люксембург) — Тірана (Албанія) 1:0
Гол: Хассан, 71
Молдавський Шериф не зміг обіграти боснійський Зріньскі. Команди розписали нульову нічию.
Зріньскі (Боснія і Герцеговина) — Шериф (Молдова) 0:0
Словенській Марібор у якості фаворита також не зміг подолати білоруський Шахтар.
Марібор (Словенія) — Шахтар С (Білорусь) 0:0
У останньому матчі братиславський Слован вдома приймав Динамо з Батумі, у основі якого вийшов українець Олександр Азацький.
Гості ще у першій половині матчу залишились вдесятьох після вилучення Мамуки Кобахідзе, але вистояли нульову нічию.
Слован Б (Словакія) — Динамо Батумі (Грузія) 0:0