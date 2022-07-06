Ліга чемпіонів. Рудько не пропустив, Пюник Вакуленко та Браткова вистояв

У рамках кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів Пюнік з Вакуленком та Брактовим у складі зумів зіграти внічию на своєму полі проти Клужа, а Рудько у складі Леха провів матч без пропущених голів.
У складі Лудогорця зіграв Пластун. Його команда здобула впевнену перемогу.
Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія) – 0:0
Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія) – 3:1
Голи: Ольссон, 16, Тойвонен, 42, Бірманчевіч, 84 – Інгасон, 38, Гудйонссон, 90+3
Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія) – 2:0
Голи: Сантана, 74, Тіссера, 90+1
Лех (Польща) — Карабах (Азербайджан) 1:0
Гол: Ішак, 41
Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва) – 1:1
Голи: Гріпші, 15 – Буфф, 25
ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія) – 1:0
Гол: Броббель, 67
Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта) – 3:0
Голи: Фінн, 25, Воттс, 40, Гефні, 78
Шкупі (Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 3:0
Голи: Данфа, 11, Адетунжі, 29, Чіполіна, 62 (аг)