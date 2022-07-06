Ліга чемпіонів. Рудько не пропустив, Пюник Вакуленко та Браткова вистояв

Пропонуємо до вашої уваги результати матчів.

У рамках кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів Пюнік з Вакуленком та Брактовим у складі зумів зіграти внічию на своєму полі проти Клужа, а Рудько у складі Леха провів матч без пропущених голів.

У складі Лудогорця зіграв Пластун. Його команда здобула впевнену перемогу.

Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія) – 0:0

Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія) – 3:1

Голи: Ольссон, 16, Тойвонен, 42, Бірманчевіч, 84 – Інгасон, 38, Гудйонссон, 90+3

Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія) – 2:0

Голи: Сантана, 74, Тіссера, 90+1

Лех (Польща) — Карабах (Азербайджан) 1:0

Гол: Ішак, 41

Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва) – 1:1

Голи: Гріпші, 15 – Буфф, 25

ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія) – 1:0

Гол: Броббель, 67

Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта) – 3:0

Голи: Фінн, 25, Воттс, 40, Гефні, 78

Шкупі (Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 3:0

Голи: Данфа, 11, Адетунжі, 29, Чіполіна, 62 (аг)