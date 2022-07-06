Пюнік
0
ЧФР Клуж
0
05 липня
19:00
Лудогорець
2
Сутьєска
0
05 липня
20:45
Балкані Теранде
1
Жальгіріс
1
05 липня
21:00
ТНС
1
Лінфілд
0
05 липня
21:00
Лех
1
Карабах
0
05 липня
21:00
Шемрок Роверс
2
Хіберніанс
0
05 липня
21:30
Шкупі
3
Лінкольн Ред Імпс
0
05 липня
21:45
Тобол
-
Ференцварош
-
06 липня
17:00
ХІК
-
РФШ
-
06 липня
19:00
Буде-Глімт
-
Клаксвік
-
06 липня
19:00
Ф91 Дюделанж
-
Тирана
-
06 липня
20:30
Зріньскі
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Шериф
-
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Шахтар Солігорськ
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Динамо Батумі
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21:30
РФШ
-
ХІК
-
12 липня
18:30
Жальгіріс
-
Балкані Теранде
-
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
12 липня
21:00
Лінфілд
-
ТНС
-
12 липня
21:45
Сутьєска
-
Лудогорець
-
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
-
Марібор
-
13 липня
20:00
Шериф
-
Зріньскі
-
13 липня
20:00
Динамо Батумі
-
Слован Братислава
-
13 липня
20:00
Ференцварош
-
Тобол
-
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
-
Пюнік
-
13 липня
21:30

Ліга чемпіонів. Рудько не пропустив, Пюник Вакуленко та Браткова вистояв

06 липня 2022

Лех, getty images

Пропонуємо до вашої уваги результати матчів.

У рамках кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів Пюнік з Вакуленком та Брактовим у складі зумів зіграти внічию на своєму полі проти Клужа, а Рудько у складі Леха провів матч без пропущених голів.

У складі Лудогорця зіграв Пластун. Його команда здобула впевнену перемогу.

Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія) – 0:0

Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія) – 3:1
Голи: Ольссон, 16, Тойвонен, 42, Бірманчевіч, 84 – Інгасон, 38, Гудйонссон, 90+3

Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія) – 2:0
Голи: Сантана, 74, Тіссера, 90+1

Лех (Польща) — Карабах (Азербайджан) 1:0
Гол: Ішак, 41

Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва) – 1:1
Голи: Гріпші, 15 – Буфф, 25

ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія) – 1:0
Гол: Броббель, 67

Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта) – 3:0
Голи: Фінн, 25, Воттс, 40, Гефні, 78

Шкупі (Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 3:0
Голи: Данфа, 11, Адетунжі, 29, Чіполіна, 62 (аг)

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