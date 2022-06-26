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-
12 липня
19:00
Карабах
-
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-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
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-
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-
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Гендир Манчестер Сіті: Реал заслуговував програти всім у плей-офф Ліги чемпіонів

26 червня 2022

ферран соріано, getty images

Ферран Соріано прокоментував минулий розіграш головного єврокубку.

Генеральний директор Манчестер Сіті Ферран Соріано підбив підсумки Ліги чемпіонів-2021/22, в ході якої його команда не змогла подолати півфінал, драматично поступившись мадридському Реалу.

Функціонер вважає, що "вершковим" відверто пощастило стати триумфатором трофею.

"Ми не вважаємо перемогу у Лізі чемпіонів найголовнішою нашою метою, адже велику роль відіграє вдача. Команда може провести видатний поєдинок, але все одно програти.

Чемпіонат — це наш прямий обов'язок, а Ліга чемпіонів — додатковий турнір, що може залежати від декількох факторів. Тому у нас немає такої ідеї фікс.

Реалу дещо пощастило виграти стільки разів цей турнір за останні роки. Можу сказати, що вони мали програти нам, Ліверпулю, ПСЖ та Челсі. Однак, в дев'яності у них була фантастична команда, яка мала вигравати кожен титул, але кожного разу вилітала. Все повертаєтьнся.

Ми зберегаємо спокій. Прийде час і ми теж виграємо Лігу чемпіонів", — наводить слова Соріано Sportbible.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті та Барселона проведуть благодійний матч на Камп Ноу.

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