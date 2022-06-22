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-
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
12 липня
21:00
Лінфілд
-
ТНС
-
12 липня
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Слован Братислава
-
13 липня
20:00
Ференцварош
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13 липня
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ЧФР Клуж
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13 липня
21:30

Весь дохід від матчу Динамо — Фенербахче піде на користь киян

22 червня 2022

гравці динамо, фото янек ельсон

Окрім того, стали відомі можливі стадіони, на якому буде зіграти один з матчів.

В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти Фенербахче.

У зв'язку із тим, що в Україні продовжується війна проти російських окупантів, перший матч в парі навряд чи буде зіграно у Києві. 

Кияни розглядають Польщу, Молдову та Румунію в якості країн, що можуть прийняти цей поєдинок, повідомляє Fotospor

Турецький клуб віддає перевагу саме стадіону Шериф у Кішеньові та пропонує українському клубові забрати собі весь дохід, що принесе цей поєдинок. 

Очукується, що на матчі буде присутньо не менш десяти тисяч турецьких вболівальників. 

Нагадємо, що перша зустріч на полі Динамо відбудеться 19 липня, а матч-відповідь — 26 липня. 

Источник: Fotospor

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