Весь дохід від матчу Динамо — Фенербахче піде на користь киян

Окрім того, стали відомі можливі стадіони, на якому буде зіграти один з матчів.

В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти Фенербахче.

У зв'язку із тим, що в Україні продовжується війна проти російських окупантів, перший матч в парі навряд чи буде зіграно у Києві.

Кияни розглядають Польщу, Молдову та Румунію в якості країн, що можуть прийняти цей поєдинок, повідомляє Fotospor.

Турецький клуб віддає перевагу саме стадіону Шериф у Кішеньові та пропонує українському клубові забрати собі весь дохід, що принесе цей поєдинок.

Очукується, що на матчі буде присутньо не менш десяти тисяч турецьких вболівальників.

Нагадємо, що перша зустріч на полі Динамо відбудеться 19 липня, а матч-відповідь — 26 липня.