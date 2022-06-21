Динамо розглядає три міста в Європі для проведення єврокубкових матчів

Свій шлях команда Мірчі Луческу розпочне із матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Київське Динамо розглядає варіанти з проведенням матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче у Польщі та Румунії. Про це повідомляє Gazeta Krakowska.

Уповноважений мера Кракова з питань розвитку культури Януш Козьол розповів, що кияни вивчають можливість проведення домашніх матчів у єврокубках на стадіоні в Кракові, де виступає місцева Вісла.

Також, за словами чиновника, Динамо розглядає варіанти з Вроцлавом і Бухарестом.

При цьому наголошується, що "біло-сині" намагаються домовитися наперед про подальші матчі у єврокубках.

Нагадаємо, матчі між Динамо та Фенербахче пройде у липні. Перша гра відбудеться 19/20 липня, а у відповідь — 26/27 липня.

Раніше відомий польський журналіст опублікував назви міст, де клуби УПЛ будуть проводити свої домашні єврокубкові матчі.