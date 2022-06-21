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-
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19:00
Лінкольн Ред Імпс
-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
12 липня
21:00
Лінфілд
-
ТНС
-
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Динамо розглядає три міста в Європі для проведення єврокубкових матчів

21 червня 2022

ФК Динамо

Свій шлях команда Мірчі Луческу розпочне із матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Київське Динамо розглядає варіанти з проведенням матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче у Польщі та Румунії. Про це повідомляє Gazeta Krakowska.

Уповноважений мера Кракова з питань розвитку культури Януш Козьол розповів, що кияни вивчають можливість проведення домашніх матчів у єврокубках на стадіоні в Кракові, де виступає місцева Вісла.

Також, за словами чиновника, Динамо розглядає варіанти з Вроцлавом і Бухарестом.

При цьому наголошується, що "біло-сині" намагаються домовитися наперед про подальші матчі у єврокубках.

Нагадаємо, матчі між Динамо та Фенербахче пройде у липні. Перша гра відбудеться 19/20 липня, а у відповідь — 26/27 липня.

Раніше відомий польський журналіст опублікував назви міст, де клуби УПЛ будуть проводити свої домашні єврокубкові матчі.

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