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Лінкольн Ред Імпс
-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
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Дубінчак: Фенербахче — суперник хороший, сподіваюся, ми його пройдемо

20 червня 2022

Владислав Дубінчак, фото Динамо

Гравець киян готовий боротися за вихід в групу Ліги чемпіонів.

Захисник Динамо Владислав Дубінчак розповів про підготовку до нового сезону на клубній базі у Кончі-Заспі.

"Повернення до України? За це хочеться щиро подякувати нашим воїнам, які дозволяють нам бути тут, в Україні, на рідній базі – спасибі їм за цю можливість.

Емоції були змішані, адже було важко налаштовуватися на ігри, коли у твоїй країні іде війна. Приємною була тепла підтримка від наших уболівальників, які зараз перебувають за кордоном. Тому неможливо сказати, чи це були лише негативні чи лише позитивні відчуття. Увесь цей час старалися бути разом, гуртувалися, підтримували наші Збройні сили хто чим може.

Фенербахче? Суперник хороший, сподіваюся, ми його пройдемо, вийдемо до наступного раунду та потім потрапимо до групового етапу Ліги чемпіонів. Адже це важливо для клубу, країни, іміджу нашої держави.

Не дістався АЕК? Думаю, це неважливо. Якби нам треба було пройти лише один тур, можливо, ім’я суперника якось би впливало. А так усі суперники гідні, тож немає значення, починати з хорошої команди, чи закінчувати", — наводить слова Дубінчака офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що раніше голкіпер київського Динамо поділився думками та емоціями від повернення до Київа.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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