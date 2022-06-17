УЄФА наклав штраф на Леонардо за поведінку після матчу із Реалом

Втім, президент ПСЖ уник покарання.

Після матчу-відповіді ПСЖ проти мадридського Реалу президент клубу Аль-Хелаіфі та тодішній спортивний директор французів Леонардо намагались потрапити до суддівської кімнаті.

Окрім того, функціонери лаялись із арбітрами, а згодом зламали флажок одного із бокових рефері.

УЄФА наклала штраф на Леонардо в розмірі 10 тисяч євро, а також заборонила йому відвідувати один матч в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що президент Парі Сен-Жермен за свої дії покараний не будет.

Раніше повідомлялось, що Леонардо може отримати роботу у Валенсії.