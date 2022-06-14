Стрічка новин

13:35

Стали відомі пари першого раунду кваліфікації у груповий етап Ліги чемпіонів

14:09

Голова паризької поліції визнав, що дії його підлеглих під час фіналу Ліги чемпіонів були "провалом"

18:17

Став відомий розклад матчів Ліги чемпіонів-2022/23

13:30

Реал виступив із офіційною заявою щодо подій перед фіналом Ліги чемпіонів

09:34

Мессі: Реал не був найкращою командою в Лізі чемпіонів, проте виграв її

22:58

УЄФА визнала гол Бензема найкращим в сезоні Ліги чемпіонів

21:45

Стало відомо, яка кількість людей відвідала фінал Ліги чемпіонів за фальшивими квитками

19:41

Вінісіус визнаний найкращим молодим гравцем сезону в Лізі чемпіонів

14:26

За останні 10 років у Лізі чемпіонів перемагала команда, у складі якої хоча б один хорват

13:57

Рюдігер, Мбаппе та Фабіньо — у збірній сезону Ліги чемпіонів-2021/22