Стали відомі пари першого раунду кваліфікації у груповий етап Ліги чемпіонів

У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
У ході заходу визначилося п'ятнадцять пар. До вашої уваги всі пари першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2022/23
П'юнік (Вірменія) — Клуж (Румунія)
Марібор (Словенія) — Шахтар Солігорськ (Білорусь)
Лудогорець (Болгарія) — Сутієска (Чорногорія)
Дюделанж (Люксембург) — Тірана (Албанія)
Тобол (Казахстан) — Ференцварош (Угорщина)
Мальме (Швеція) — Переможець попереднього раунду
Балкани (Косово) — Жальгіріс (Литва)
Гельсінкі (Фінляндія) — РФС (Латвія)
Буде-Глімт (Норвегія) — Клаксвік (Фарерські острови)
Нью-Сейнтс (Уельс) — Лінфільд (Північна Ірландія)
Шемрок Роверс (Ірландія) — Хіберніан (Мальта)
Лех (Польща) — Карабах (Азербайджан)
Шкупі (Північна Македонія) — Лінкольн (Гібралтар)
Жрінскі (Боснія та Герцеговина) — Шеріфф (Молдова)
Слован (Словенія) — Динамо Батумі (Грузія)
Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 5-6 та 12-13 липня.