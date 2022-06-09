Голова паризької поліції визнав, що дії його підлеглих під час фіналу Ліги чемпіонів були "провалом"

Дід'є Лаллеман розповів про хід слідства щодо подій на матчі.

28 травня фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Ліверпулем був зіпсований зіткненнями між фанатами обох команд та французькою поліцією, яка застосувала сльозогінний газ проти людей.

Голова паризької поліції Дід'є Лаллеман визнав, що його підлеглі спрацювали на матчі, м'яко кажучи, неналежно, але водночас переклав частину провини за все, що відбулось і на Ліверпуль.

За словами француза, англійський клуб не надав інформацію про реальну кількість вболівальників, що прибули до Парижу, внаслідок чого трапилось те, що трапилось. Лаллеман заявив, що дії поліції хоч і були жорсткими, але спрацювали на відновлення правопорядку.

Водночас із тим поліцейський наголосив, що інформація про кількість людей, що намагались потрапити на стадіон без квитків або із фальшивими білетами, не відповідає дійсності.

"Це явний провал. Всю відповідальність за це я беру на себе, адже я голова поліції. Люди зазнали насильницьких дій, а імідж країни похитнувся. Тим не менш, матч було зіграно та ніхто не загинув", — наводить слова Лаллемана The Athletic.

Раніше Ліверпуль запропонував психологічну підтримку своїм фанатам, що постраждали під час фінального матчу ЛЧ.