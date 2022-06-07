Став відомий розклад матчів Ліги чемпіонів-2022/23

07 червня 2022

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УЄФА оприлюднив календар головного єврокубку на наступний сезон.

Союз європейських футбольних асоціацій склав календар матчів на настуний розіграш Ліги чемпіонів.

Так, перший матч турніру буде зіграно шостого вересня, а фінальний поєдинок відбудеться 10 червня.

Розклад матчів:

Групповий етап:

1 тур: 6-7 вересня;

2 тур: 13-14 вересня;

3 тур: 4-5 жовтня;

4 тур: 11-12 жовтня;

5 тур: 25-26 жовтня:

6 тур: 1-2 листопада:

Плей-офф:

1/8 фіналу: 14-15 / 21-22 лютого; матчі-відповіді: 7-8 / 14-15 березня;

1/4 фіналу: 11-12 квітня; матчі-відповіді: 18-19 квітня;

1/2 фіналу: 9-10 травня; матчі-відповіді: 16-17 травня;

Фінал — 10 червня.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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