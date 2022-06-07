Став відомий розклад матчів Ліги чемпіонів-2022/23

Союз європейських футбольних асоціацій склав календар матчів на настуний розіграш Ліги чемпіонів.
Так, перший матч турніру буде зіграно шостого вересня, а фінальний поєдинок відбудеться 10 червня.
Розклад матчів:
Групповий етап:
1 тур: 6-7 вересня;
2 тур: 13-14 вересня;
3 тур: 4-5 жовтня;
4 тур: 11-12 жовтня;
5 тур: 25-26 жовтня:
6 тур: 1-2 листопада:
Плей-офф:
1/8 фіналу: 14-15 / 21-22 лютого; матчі-відповіді: 7-8 / 14-15 березня;
1/4 фіналу: 11-12 квітня; матчі-відповіді: 18-19 квітня;
1/2 фіналу: 9-10 травня; матчі-відповіді: 16-17 травня;
Фінал — 10 червня.