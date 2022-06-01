Мессі: Реал не був найкращою командою в Лізі чемпіонів, проте виграв її

Аргентинський нападник розповів про власні враження від першої міжнародної кампанії з ПСЖ.

Французький Парі Сен-Жермен у цьому сезоні зупинив свої виступи в Лізі чемпіонів УЄФА вже на першому кроці сітки раунду плей-офф, поступившись місцем у чвертьфіналі мадридському Реалу, який у підсумку й став володарем головного трофею.

Нападник "червоно-синіх" Ліонель Мессі, який долучився до команди Маурісіо Почеттіно перед початком футбольного року, у своєму інтерв’ю розповів про власні враження від першої міжнародної кампанії в новому клубі.

"Та гра проти Реалу вбила нас. Краща команда не завжди здобуває перемогу, але це футбол.

У жодному разі не применшуючи підсумкового здобутку Реалу, але вони не були найкращою командою в цьому розіграші Ліги чемпіонів.

Цей турнір складається з певних ситуацій та психологічних моментів, із якими доводиться стикатися командам. Найменша помилка зумовлює ваш виліт, а ті, хто краще готовий до цього, зрештою здобувають перемогу або бодай дістаються до фіналу змагань", — заявив аргентинський виконавець у розмові з телеканалом TYC у себе на батьківщині.

Мессі в цьому сезоні забив 11 голів та віддав 14 гольових передач за 34 матчі.