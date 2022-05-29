Модріч: Після незарахованого голу Ліверпуль вдався до паніки

Хавбек Реалу прокоментував перемогу команди в Лізі чемпіонів.

Півзахісник мадридського Реалу Лука Модріч прокоментував перемогу своєї команди в Лізі чемпіонів.

Футболіст вважає, що після незарахованного голу Бензема команди по різному на нього відреагували.

"В першому таймі Реал майже не володів м'ячем, але ми повністю контролювали ситуацію. Бились один за одного. Другу половину зустрічі ми провели набагато краще, могли забивати більше, ніж один гол.

Я вважаю, що команди по різному відреагували на гол Бензема. Ми почали вірити в перемогу ще сильніше, в той час як Ліверпуль почав панікувати та втратив впевненість в собі. Але найважливіше одне — ми перемогли", — розповів хорват для CBS.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Реал.