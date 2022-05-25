Клопп: Ми не зможемо виграти Лігу чемпіонів, якщо вийдемо на поле із думками про реванш

25 травня 2022

юрген клопп, уєфа

Наставник Ліверпулю висловився напередодні фінального матчу головного єврокубку.

В фінальному матчі Ліги чемпіонів Ліверпуль знов зустрінеться із мадридським Реалом.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп висловився напередодні поєдинку, згадавши минулу зустріч команду в фіналі турніру 2018 року.

"Дуже важливо мати досвід виступів у фіналах. Я це казав ще після переможного матчу із Тоттенгемом. Перед цим матчем всі мої колективи були краще за суперника, але ми програвали. Я накопичив досвід та зробив висновки.

Звісно, є певне відчуття реваншу, але якщо ми вийдемо на поле із цією думкою в якості головної — ми не зможемо виграти. Треба грати у свій футбол та контролювати дії суперника", — розповів Клопп для офіційного сайту УЄФА.

Відзначимо, що матч Ліверпуль — Реал відбудеться 28 травня о 22:00 за київським часом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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