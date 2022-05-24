Бондар: У фіналі Ліги чемпіонів вболіватимемо за Луніна

Захисник Шахтаря висловився щодо українських легіонерів у Європі.

Мадридський Реал разом із Андрієм Луніни пробився у фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрінеться із Ліверпулем.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував потрапляння до вирішального матчу українського голкіпера, а також привітав Олександра Зінченка із чемпіонством в Англії.

"Перш за все хочу привітати Луніна із поповненням у сім'ї. Дуже радий за нього та його дружину. Окрім того, хочу привітати його і з перемогою в Ла Лізі.

Звісно, у фіналі ЛЧ будемо вболівати за нашого хлопця. Зовсім нещодавно ми вболівали за Зінченка — тепер за Луніна. Дуже раділи за Олександра, сподіваємось, що і Андрій зможе підняти над головою трофей", — наводить слова футболіста офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Реал відбудеться 28 травня.

Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.