Бондар: У фіналі Ліги чемпіонів вболіватимемо за Луніна

Мадридський Реал разом із Андрієм Луніни пробився у фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрінеться із Ліверпулем.
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував потрапляння до вирішального матчу українського голкіпера, а також привітав Олександра Зінченка із чемпіонством в Англії.
"Перш за все хочу привітати Луніна із поповненням у сім'ї. Дуже радий за нього та його дружину. Окрім того, хочу привітати його і з перемогою в Ла Лізі.
Звісно, у фіналі ЛЧ будемо вболівати за нашого хлопця. Зовсім нещодавно ми вболівали за Зінченка — тепер за Луніна. Дуже раділи за Олександра, сподіваємось, що і Андрій зможе підняти над головою трофей", — наводить слова футболіста офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Реал відбудеться 28 травня.
Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.