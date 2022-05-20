Пеллегріні: Реал заслуговує на перемогу у Лізі чемпіонів

Фахівець вважає, що його колишній клуб може стати тріумфатором змагання.

Колишній головний тренер мадридського Реала, який нині очолює Бетіс, Мануель Пеллегріні прокоментував шанси "вершкових" на перемогу у Лізі чемпіонів.

У останньому турі Ла Ліги Реал Мадрид зустрінеться саме з Бетісом.

"Я не мав часу стежити за Реалом усі ці роки. Реал Мадрид - це завжди Реал Мадрид, у них чудовий склад, незалежно від того, хто виходить на поле, команда дуже конкурентна, особливо на Бернабеу. Але порівнювати цей склад із іншими мені складно.

Думаю, вони будуть зосереджені на тому, щоби перемогти для своїх фанатів, на своєму стадіоні, в останньому матчі перед Лігою чемпіонів. Не знаю, як можна думати про Лігу чемпіонів, якщо грати погано. Не вважаю, що це хороший варіант для них, а коли ти не віддаєшся грі на 100 відсотків, ти зазвичай граєш погано. Гадаю, ми побачимо дуже конкурентний Мадрид, який захоче показати, що вони за команда і чому вони пробилися до фіналу Ліги чемпіонів. Нічого іншого ми не очікуємо.

Я б хотів перемоги Реала над Ліверпулем, тому що ми граємо в іспанському чемпіонаті. Також я вважаю, що вони багато чого заслуговують, оскільки робили неймовірні камбеки проти великих команд. Сподіваюся, цим вони заслужили на перемогу у фіналі", — сказав Пеллегріні.