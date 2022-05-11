Хамес: У фіналі Ліги чемпіонів буду вболівати за Ліверпуль

Футболіст розповів про те, чому віддає перевагу "червоним".

В фіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль зустрінеться із мадридським Реалом.

Екс-футболіст "вершкових" та Евертону Хамес Родрігес висловився щодо своїх симпатій у майбутній зустрічі.

"Дуже важко віддати комусь перевагу, адже в цих командах у мене є багато друзів. Я дуже люблю Реал, у мене є багато добрих згадок про цей клуб.

Тим не менш, я буду вболівати за Ліверпуль, за свого друга Діаса. Дуже хочу, щоб Лучо став чемпіоном", — розповів колумбієць для Marca.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Реал відбудеться 28 травня о 22:00 за київським часом.