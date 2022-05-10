Срна: Шахтар хоче грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі

Директор "гірників" висловився щодо участі команди в турнірі наступного року.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна розповів про плани команди на наступний розіграш Ліги чемпіонів.

Хорват вважає, що клубу потрібно віддячити Польщі за все, що для нас зробили під час війни проти РФ.

"Польща дуже допомогла України та людям, що постраждали від війни, що нам треба віддачити цій країні. Ми би хотіла грати наші матчі Ліги чемпіонів саме тут. В знак нашої вдяки.

Шкода, що жоден польский клуб не грає в цьому турнірі. Ми були б раді привезти сюда матчі такого рівня. Польща дуже добре до нас відноситься, я не перестану це повторювати.

Щодо міста, то гадаю, що це буде Варшава. Наразі відкрите питання щодо стадіону", — розповів Срна для Sportowe Fakty.

Відзначимо, що наразі невідомо, хто саме буде тренувати Шахтар. Роберто Де Дзербі близький до того, щоб повернутись в Італію.