Родріго: Бензема пропонував пробити пенальті замість нього

Хавбек Реалу висловився щодо камбеку в матчі проти Манчестер Сіті.

В матчі-відповіді мадридський Реал створив справжнє футбольне диво, відігравши два м'ячі на останніх хвилинах зустрічі матчу із Манчестер Сіті., а згодом забивши третій гол.

Півзахісник "вершкових" Родріго Гоес розповів про варіанти, які мала команда щодо пенальтиста в додатковий час.

"Я дуже радий за Каріма, дійсно. Коли призначили пенальті — він підійшов та запропонував мені пробити, але це його гол. Він нас вивів у фінал", — вважає бразилець.

Нагадаємо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Реал — Манчестер Сіті.