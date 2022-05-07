Родріго: Бензема пропонував пробити пенальті замість нього

В матчі-відповіді мадридський Реал створив справжнє футбольне диво, відігравши два м'ячі на останніх хвилинах зустрічі матчу із Манчестер Сіті., а згодом забивши третій гол.
Півзахісник "вершкових" Родріго Гоес розповів про варіанти, які мала команда щодо пенальтиста в додатковий час.
"Я дуже радий за Каріма, дійсно. Коли призначили пенальті — він підійшов та запропонував мені пробити, але це його гол. Він нас вивів у фінал", — вважає бразилець.
Нагадаємо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Реал — Манчестер Сіті.