Зеєдорф назвав відсутність характеру у Манчестер Сіті причиною поразки від Реала

Нідерландець охарактеризував гру "містян".

Легенда мадридського Реала та Мілана Кларенс Зеєдорф назвав причину поразки Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів від "королівського клубу".

"У Манчестер Сіті, як і в ПСЖ, немає характеру для таких матчів. Характер Реала — те, що не створити за рік, два або навіть за 10 років. Йдеться про людей, які приходять у клуб і відчувають, що стали частиною чогось більшого, ніж вони самі.

Якщо Реал вилітає до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, гравці не можуть вийти на вулицю. У Манчестері такого тиску нема, там все не так.

На гравців Манчестер Сіті покладена відповідальність зовсім іншого рівня, за всієї поваги до цього клубу", — сказав Зеєдорф в інтерв'ю Amazon.

Відео голів та огляд матчу Реал — Манчестер Сіті можна дивитись на Football.ua.