Гвардіола: Ми маємо зробити все можливе, щоб вийти у фінал

Фахівець дав коментарі перед грою Ліги чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола напередодні матчу ЛЧ із Реалом поспілкувався з пресою.

"Стоунз грати не готовий. Я не знаю, що станеться. Оберу той склад, щоб спробувати виграти матч. Бувають моменти, коли ти дуже погано тренуєшся перед грою та проводиш винятковий матч, або тренуєшся дуже добре, а хлопці грають погано. Є команди, проти яких ми добре зіграли, і є те, що ми маємо покращити.

Ви кажете про досвід, але питання в тому, чому ти навчаєшся, здобуваючи досвід. Якщо ти нічому не вчишся, ти робиш одні й ті самі помилки.

Той факт, що ми вже були у фіналі, я був у фіналі, допомагає, але це не гарантія. Ми маємо зробити все можливе, щоб вийти у фінал", — сказав Пеп.