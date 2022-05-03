Анчелотті: Друга гра проти Манчестер Сіті — нова історія

Фахівець знає рецепт успіху у матчі-відповіді.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про другий матч півфіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті.

"Якщо ти виходиш у півфінал Ліги чемпіонів, до фіналу або навіть виграєш, то ніколи не забудеш про таке досягнення. Особистість футболістів важлива, але є багато інших вирішальних факторів, таких як індивідуальні якості та відданість команді. Якщо ми хочемо перемогти, нам вистачить поштовху, який дадуть уболівальники на Бернабеу.

Друга гра проти Манчестер Сіті — нова історія. Манчестер Сіті має перевагу, і ми знаємо, що повинні зробити щось більше. Це важко, але після здобуття титулу та з допомогою Бернабеу ми зможемо це зробити.

Ми повинні захищатися краще, ніж у Манчестері, і добре пресингувати. Ми не хочемо сидіти глибоко, але знаємо, що іноді це буде необхідно. Нам потрібно виступити на високому рівні", — сказав Анчелотті.

Матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться в середу, 4 травня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом.