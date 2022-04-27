Морено — про матч проти Ліверпуля: Терпіти. Ми будемо терпіти

Футболіст оцінив майбутню гру.

Екс-захисник Ліверпуля Альберто Морено, який наразі захищає кольори Віляьрреала, прокоментував майбутній поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів.

"Терпіти. Ми будемо терпіти. Якщо хочеш перемогти таку команду, то доведеться терпіти. Таку команду не перемогти у відкритій грі, це неможливо.

Доведеться терпіти, і ми вміємо це робити. Гідність Вільярреалу полягає в тому, що ми вміємо терпіти разом як команда. Але ми також знаємо, як грати з м'ячем, тому що у цій команді є гравці вражаючої якості.

Це пояснює, як ми граємо. Коли нам потрібно терпіти у матчах проти великих команд, ми терпимо. А потім, коли ми граємо з м'ячем, терпіти доводиться вже більшим командам. Вони знають про це", — сказав Морено.

Поєдинок Ліверпуль — Вільярреал відбудеться сьогодні, 27 квітня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна спостерігати на Football.ua.