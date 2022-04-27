Парехо: Вільярреал творить історію, і це зовсім не випадково

27 апреля 2022

Дані Парехо, getty images

Капітан "Жовтої субмарини" — про найближчий матч Ліги чемпіонів.

Півзахисник Вільярреала Дані Парехо дав коментар перед першим півфінальним матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Ми з нетерпінням чекаємо на гру з суперником, який у чудовій формі. Ми готуємося до матчу з повною впевненістю у своїх силах, разом ми сильні. Минулого сезону ми увійшли в історію, вигравши Лігу Європи.

Нинішнього року ми теж творимо історію, і це зовсім не випадково. Це результат віри в проект, який існує вже багато років", — наводить Парехо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Вільярреал пройде у середу, 27 квітня на Енфілді. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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