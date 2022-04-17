Зінченко: Реал — король Ліги чемпіонів. Це одна з найкращих команд світу

Українець поділився своїми думками про майбутні матчі проти Реалу.

Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував майбутні півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Ми маємо підготуватися настільки добре, наскільки зможемо. Реал – король Ліги чемпіонів. Ця команда виграла багато титулів у минулому. Це одна з найкращих команд світу, але ми все ще маємо провести багато ігор до того, як ми з ними зустрінемося.

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Із цього моменту кожна гра як фінал. Ми все ще боремося за два трофеї і намагатимемося виграти обидва", - наводить слова Зінченка TUDN.

Нагадаємо, перший матч між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 26 квітня. У другому півфіналі між собою зіграють Ліверпуль та Вільярреал.