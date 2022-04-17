Зінченко: Реал — король Ліги чемпіонів. Це одна з найкращих команд світу

Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував майбутні півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.
"Ми маємо підготуватися настільки добре, наскільки зможемо. Реал – король Ліги чемпіонів. Ця команда виграла багато титулів у минулому. Це одна з найкращих команд світу, але ми все ще маємо провести багато ігор до того, як ми з ними зустрінемося.
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Із цього моменту кожна гра як фінал. Ми все ще боремося за два трофеї і намагатимемося виграти обидва", - наводить слова Зінченка TUDN.
Нагадаємо, перший матч між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 26 квітня. У другому півфіналі між собою зіграють Ліверпуль та Вільярреал.