Ліверпуль — Бенфіка. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Англійський Ліверпуль у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі португальську Бенфіку.

Ліверпуль — Бенфіка

Середа, 13 квітня, о 22:00. Стадіон Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр зустрічі — Сердар Гезюбююк (Нідерланди). Результат першого матчу — 3:1.

На відміну від поєдинку, що відбуватиметься паралельно, перед початком гри на Енфілді майже не викликає сумнівів той факт, що підопічні Юргена Клоппа вже однією ногою знаходяться на півфінальній стадії турніру. До того ж, учора вони дізналися, що, у разі власного успіху, гратимуть не проти мюнхенської Баварії, а проти іспанського Вільярреала, що певна річ виглядає для них більш привабливою можливістю.

На Ештадіу Да Луж Ліверпуль здобув упевнену перемогу з рахунком 3:1, що дозволяє "червоним" отримати простір для маневру перед матчем-відповіддю.

За тижневий цикл між двома матчами не так уже й багато можна встигнути змінити в грі власної команди. Тим паче, коли їй ще й доводиться протистояти головному конкуренту в боротьбі за титул на внутрішній арені. Ліверпуль не зміг здолати Манчестер Сіті на полі "городян" (2:2), через що залишився другим у гонці, так само відстаючи лише на одне очко.

Бенфіці в цьому плані похизуватися нічим. "Орли" з великою часткою ймовірності не зможуть конкурувати з Порту та Спортінгом в цьому сезоні, проте й третю сходинку в чемпіонаті Португалії навряд чи віддадуть, через що на нас буде очікувати зустріч із ними в наступній кваліфікації до Ліги чемпіонів УЄФА. Перемога над головним аутсайдером, Белененсешем (3:1), навряд чи втішатиме вболівальників лісабонців, якщо хоча б якогось позитивного результату не буде на Енфілді.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гендерсон, Фабіньо, Кейта — Салах, Жота, Діас.

Бенфіка: Влаходимос — Жилберто, Отаменди, Вертонген, Грімальдо — Вайгль, Таарабт, Рамуш, Евертон — Нуньєс, Яремчук.

Не зіграють/під питанням: — Лукас Верісімо, Пінью, Рафа Сілва.

Слова перед грою

Головний тренер Бенфіки Нелсон Верісіму:

Ми підходимо до цієї гри з амбіціями та вірою у ту роботу, яку робимо. Ми знаємо, що відстаємо на два голи, але все може змінитись, якщо ми заб'ємо. Якщо заб'ємо першими, то зможемо змінити перебіг протистояння. Нам протистоїть одна з найкращих команд у світі. Потрібно ефективно та цілісно атакувати, а також враховувати стратегію Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп:

Після половини протистояння рахунок 3:1 — він так само оманливий, як 2:0. Хороший ґрунт, але якщо суперники заб'ють один гол, як ми це відчули у матчі з Інтером, гра зміниться. Ми відчули це, коли вони забили минулого тижня. Нам треба змусити їх відчути, що їм до наступного раунду дороги немає.

Цікаві факти

– попереднього разу команди зустрічалися у турнірах УЄФА у 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА-2009/10. Бенфіка здобула вольову перемогу в Лісабоні (2:1). Ліверпуль потім виграв удома 4:1.

– у сезоні 2005/06 Бенфіка вибила Ліверпуль у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Англійці були на той момент володарями трофея.

– для "червоних" цей чвертьфінал уже дев'ятий у історії.

– Ліверпуль виграв останні п'ять матчів у португальських команд, забивши 16 голів та пропустивши три.

– лісабонці програли чотири останні протистояння на стадії 1/4 фіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів та сім із останніх дев'яти.

– Бенфіка п'ять разів розпочинала двоматчеві протистояння в єврокубках із поразки будинку і чотири рази потім сходила з турнірної дистанції.