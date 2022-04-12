Канте вийде у старті Челсі на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Реалу

Стали відомі стартові поєдинки на поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийме на своєму полі лондонський Челсі.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, за Челсі з перших хвилин вийде півзахисник та капітан Нголо Канте, який розпочав минулу зустріч із "вершковими" на лаві запасних.

У стані Реала дискваліфікованого центрального захисника Едер Мілітао очікувано замінив Начо Фернандес, тоді як український голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві запасних.

Склад Реала:

Cклад Челсі:

Нагадаємо, другий матч Реал Мадрид – Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд у Лондоні завершилася на користь іспанського колективу з рахунком 3:1.